закрыть
16 июня 2024, воскресенье, 22:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины показали зрелищное попадание ракеты ЗРК «ОСА» в российский БПЛА ZALA

  • 16.06.2024, 22:12
  • 1,954
Украинские воины показали зрелищное попадание ракеты ЗРК «ОСА» в российский БПЛА ZALA

Видеофакт.

16 июня на Восточном направлении украинский экипаж ЗРК «ОСА» уничтожил дрон оккупантов ZALA.

Видео успешной атаки опубликовали в Telegram-канале Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в Telegram.

На записи можно увидеть, как ракета «Осы» за 2-3 секунды настигает цель, после чего происходит взрыв.

«Дрон противника пытался провести воздушную разведку местности», - подчеркнули в публикации.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Оба хуже
Оба хуже Ирина Халип
Древо баобаб на краю пожара
Древо баобаб на краю пожара Владимир Халип
Путин все понял?
Путин все понял? Виталий Портников
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ
Китай выдвинул очередной ультиматум РФ Андрей Коваленко