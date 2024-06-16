Украинские воины показали зрелищное попадание ракеты ЗРК «ОСА» в российский БПЛА ZALA 16.06.2024, 22:12

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Видеофакт.

16 июня на Восточном направлении украинский экипаж ЗРК «ОСА» уничтожил дрон оккупантов ZALA.

Видео успешной атаки опубликовали в Telegram-канале Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» в Telegram.

На записи можно увидеть, как ракета «Осы» за 2-3 секунды настигает цель, после чего происходит взрыв.

«Дрон противника пытался провести воздушную разведку местности», - подчеркнули в публикации.