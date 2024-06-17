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ВСУ впервые затрофеили танк-«сарай»

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  • 17.06.2024, 13:34
  • 4,144
ВСУ впервые затрофеили танк-«сарай»

Экипаж сдался в плен.

Военные Вооруженных сил Украины захватили российский так называемый «танк-сарай».

Видео от 17 июня опубликовал Telegram-канал «Бросок Мангуста».

«Титаны из 22ОМБР затрофеили танк «черепаху» и взяли в плен экипаж», — говорится в подписи к видео.

В начале апреля на поле боя были зафиксированы российские танки с металлической крышей на корпусе и башне. Этот танк хорошо противостоял FPV-дронам. Несмотря на нелепый вид эти танки действительно были проблемой для ВСУ.

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