Это не про Путина 4 Аббас Галлямов

17.06.2024, 14:31

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Аббас Галлямов

Пока он находится у власти, война будет продолжаться.

Несколько раз наталкивался на высказывания по поводу того, что безумные требования, предъявленные Украине Путиным, – это стандартный прием завышения претензий в канун начала переговоров, который позволяет потом безболезненно торговаться и отыгрывать назад. Что сказать по этому поводу? Что это не про Путина.

Указанная техника – она для людей рациональных, озабоченных не видимостями, а сущностями. Для тех в первую очередь думает о достижении реального практического результата. Путин же в первую очередь занят соображениями имиджевого характера. Самое важное для него – не «прогнуться»; продемонстрировать всем, что он сумел-таки настоять на своем. Он же «мачо», а мачо не уступают.

Так что теперь можно не сомневаться, что если не случится чего-то экстраординарного, то с заявленных позиций Путин не сойдет. Побоится, что это будет проинтерпретировано как «слабость».

В общем, теперь есть все основания утверждать, что пока Путин находится у власти, война будет продолжаться.

Аббас Галлямов, Telegram