За самый дорогой дом в Минске в мае покупатель отдал более миллиона долларов 17.06.2024, 15:47

Где именно он находится.

Самый дорогой дом, проданный в мае 2024 года, находится в Минске у заказника Лебяжий. Его купили за 1 миллион 160 тысяч долларов. Realt рассказал, где именно он находится.

Коттедж был построен в 2020 году. Относится он к элитному жилому комплексу «Олимпик Парк», в составе которого 19 многоэтажных домов повышенной комфортности, 13 коттеджей и 6 дуплексов. Рядом развитая инфраструктура, водохранилище Дрозды. Общая площадь дома составляет 517 квадратных метров, а собственный участок занимает почти 14 соток.