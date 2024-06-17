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За самый дорогой дом в Минске в мае покупатель отдал более миллиона долларов

  • 17.06.2024, 15:47
За самый дорогой дом в Минске в мае покупатель отдал более миллиона долларов

Где именно он находится.

Самый дорогой дом, проданный в мае 2024 года, находится в Минске у заказника Лебяжий. Его купили за 1 миллион 160 тысяч долларов. Realt рассказал, где именно он находится.

Коттедж был построен в 2020 году. Относится он к элитному жилому комплексу «Олимпик Парк», в составе которого 19 многоэтажных домов повышенной комфортности, 13 коттеджей и 6 дуплексов. Рядом развитая инфраструктура, водохранилище Дрозды. Общая площадь дома составляет 517 квадратных метров, а собственный участок занимает почти 14 соток.

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