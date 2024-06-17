Леониду Судаленко заочно вынесли приговор 17.06.2024, 16:35

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Правозащитника судили за «содействие экстремистской деятельности».

Гомельский областной «суд» заочно приговорил правозащитника Леонида Судаленко к пяти годам лишения свободы, пишет правозащитный центр «Весна».

В начале марта 2024 года стало известно, что Следственный комитет начал процедуру спецпроизводства в отношении правозащитника. Его обвиняли по ч. 1 и 2 ст. 361−4 УК («Содействие экстремистской деятельности»).

«Суд» признал Судаленко «виновным» и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также оштрафовал на 650 базовых величин (26 тысяч рублей).