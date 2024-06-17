Соболенко не будет участвовать в Олимпиаде в Париже 4 17.06.2024, 18:38

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Арина Соболенко

Названа причина.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко приняла решение не участвовать в Олимпийский играх – 2024 в Париже. Всему виной довольно плотный график и травмы.

«Я не сыграю на Олимпиаде из-за правил WTA по поводу обязательных турниров. Придется чем-то жертвовать, и, к сожалению, на данном этапе карьеры мне придется пожертвовать Олимпиадой», – сказала Арина.

После поражения от Мирры Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос» экс-первая ракетка планеты жаловалась на боли в животе. А до турнира Большого шлема Соболенко доходила до финала WTA-1000 в Мадриде и Риме. В обоих матчах Арина уступила Иге Свентек, которая возглавляет рейтинг лучших теннисисток планеты.

«Ситуация сложная, календарь слишком напряженный. Я приняла решение позаботиться о здоровье», – добавила Соболенко.