Оккупанты более 30 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении 17.06.2024, 18:54

Украинские защитники стойко удерживают занятые позиции.

Россияне продолжают давить на Покровском направлении и уже 32 раза пытались прорвать оборону ВСУ на этом участке фронта.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Военные сообщили, что давление оккупантов на Покровском направлении не уменьшается.

«Противник уже 32 раза пытался прорвать нашу оборону неподалеку от Евгенивки, Новоалександровки, Новоселовки Первой, Сокола, Уманского и Яснобродовки», - пишет Генштаб ВСУ.

Отмечается, что более половины столкновений от общего количества боев в этом направлении продолжаются. Российские войска для поддержки наступательных действий активно применяют авиацию, как бомбардировочную, так и штурмовую, и нанесли в общей сложности 6 авиаударов.

Генштаб ВСУ сообщает, что жесткие бои идут на Лиманском направлении. На данный момент, в районах Торского, Тернов и Макеевки, произошло семь боевых столкновений. У последнего оккупанты нанесли удар неуправляемыми авиаракетами.

Еще две вражеские атаки продолжаются у Грековки. При этом украинские воины принимают все необходимые меры для сдерживания противника.

Генштаб ВСУ уточнил, что ситуация почти вдоль всей линии столкновения динамична. Украинские защитники стойко удерживают занятые позиции, бьют врага и уничтожают его технику.

За эти сутки произошло 79 боевых столкновений. Агрессор продолжает обстреливать из артиллерии приграничья Черниговской и Сумской областей. Артобстрелам подверглись Гремяч, Марчихина Буда, Толстобудово, Леоновка и Волфино.