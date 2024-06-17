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Зеленский анонсировал новые шаги Украины после саммита мира

  • 17.06.2024, 19:38
  • 2,112
Зеленский анонсировал новые шаги Украины после саммита мира
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины

Президент Украины раскрыл детали.

Украина готовит новые шаги после первого саммита мира, который прошел 15-16 июня в Швейцарии.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что провел совещание по итогам саммита мира. По его словам, на саммите была беспрецедентное единство лидеров, это стало успехом для Украины.

«Но мир — это всегда путь. Нужны новые шаги. И они будут. И мы уже готовим», - добавил президент.

Он уточнил, что Украина готовит присоединение других стран к итоговому коммюнике саммита мира. Также готовится работа групп по пунктам формулы мира.

Зеленский рассказал, что уже есть предварительный график работы на летние месяцы, а коммуникацию с партнерами планируется сохранять на таком же уровне.

«Украина никогда не хотела этой войны и естественно, что больше всего стремится к справедливому миру. И мы видим, что это возможно. Приближаем мир», - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил всех тех, кто помогает приблизить мир и защищает Украину на фронте.

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