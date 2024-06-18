РФ признала, что Украина сбила самолет А-50 18.06.2024, 5:14

Он был уничтожен в феврале текущего года.

Российская Федерация фактически признала, что в феврале 2024 Украина сбила их самолет А-50.

Об этом сообщает Следственный комитет России.

Как говорится в сообщении россиян, комитет избрал «меру пресечения» украинскому полковнику Николаю Дзяману. Именно он вроде бы отдал приказ уничтожить российский самолет А-50.

По данным россиян, самолет А-50 якобы был не предназначен для ведения боевых действий и не имел вооружения. А полет А-50 проходил в воздушном пространстве Российской Федерации.

Дзяман якобы отдал «незаконный приказ» сбить самолет, из-за чего, как пишет российский следственный комитет, погибли 10 членов экипажа. Украинцу заочно предъявили обвинения в теракте и объявили в федеральный розыск.

А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, благодаря которому Россия управляет атаками своей ударной авиации и обнаруживает в небе украинские самолеты.