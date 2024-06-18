Начался большой пожар: БПЛА атаковали Азов в Ростовской области РФ 3 18.06.2024, 7:40

9,118

Пылают резервуары с нефтепродуктами.

В Ростовской области (Российская Федерация) в ночь на 18 июня произошла атака с применением беспилотников, в результате чего вспыхнул нефтеобъект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева.

По словам российского чиновника, этот огненный инцидент произошел в Азове, где «в результате атаки БПЛА вспыхнули резервуары с нефтепродуктами».

Также ростовский губернатор говорит, что предварительно жертв в результате происшествия нет, пожарные пытаются потушить открытое пламя.

«Подразделением МЧС организовано тушение открытого огня. На место выехал руководитель областного департамента по делам ГО и ЧС», - говорится в его публикации.

Между тем, в сети уже появилось видео и фото мощного пожара в городе Азов после атаки беспилотников. По данным росСМИ и Telegram-каналов, перед возгоранием резервуара с нефтепродуктами местные жители слышали пять взрывов.

Обновлено в 07:00

Уже утром в пресс-службе МЧС России заявили, что площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области в Азовском районе составляет 5 тысяч кубических метров. Также в сообщении министерства указывается, что к месту пожара направили пожарный поезд.

«В тушении задействованы 73 специалиста и 21 единица техники», - рассказали в ведомстве.