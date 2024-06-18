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Путин удивленно хлопал глазками

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  • Андрей Окунь
  • 18.06.2024, 10:59
  • 6,528
Путин удивленно хлопал глазками
Андрей Окунь

Тесно становится в Кремле от родственных связей.

На одной из работ, на которой я когда-то числился, однажды появился новый руководитель. Мы быстро узнали, что человеком он оказался не простым, а напрямую связанным с главным Начальником всей компании. Оказалось, Начальник решил приобщить Руководителя к семейному делу, выписывав тому полную свободу и карт-бланш на свинство.

Думаю, вы догадываетесь, какая обстановка вскоре сформировалась на работе. Руководитель, не обремененный опытом и знаниями, но зато одаренный кровной связью с Начальником, активно переделывал все под себя.

В итоге то, что должно было быстро ездить, стало п*рдеть и ползать. А то, что должно было высоко летать, решило прилечь кверху брюхом. Ну, это я, разумеется, образно, чтобы не вдаваться в подробности. Короче говоря, все развалилось, пока Руководитель удивленно хлопал глазками.

С государством примерно так же происходит. Когда концентрация дебилов и родственников дебилов доходит до критической отметки, все начинает тухнуть, шататься и гнить. В этом контексте уже и не знаю, что делать: смеяться или плакать.

Путин сегодня назначил свою двоюродную племянницу Анну Цивилеву заместителем министра обороны России. Вместе с этим Цивилева замужем за бывшим губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым, который в мае стал министром энергетики. А другим замминистра обороны стал Петр Фрадков, сын бывшего премьер-министра Михаила Фрадкова.

Иными словами, тесно становится в Кремле от родственных связей. Как бы у них там случайно кровосмешение не началось во благо отчизны и всея государственного аппарата.

Андрей Окунь, «Телеграм»

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