Военный эксперт: У заблокированных в Волчанске россиян заканчивается вода 6 18.06.2024, 12:46

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Фото: Генштаб ВСУ

Им придется сдаться.

Украинские военкоры сообщают о блокировки большой группы россиян на Агрегатном заводе в Волчанске.

О сложившейся там ситуации сайт Charter97.org поговорил с украинским военно-политическим обозревателем группы «Информационное сопротивление» Александром Коваленко:

— Волчанский Агрегатный завод был под ударами со стороны российских оккупантов с первых дней их захода в город. Продвигаясь по Соборной улице (это фактически центральная улица Волчанска), они пытались выйти именно на Агрегатный завод.

У них получилось запустить туда некоторое количество своих диверсионно-разведывательных групп. Там были боестолкновения, но в какой-то определенный момент, когда Силы обороны Украины перешли к системным контратакам, их получилось отрезать.

Они отрезаны уже около двух с половиной недель. Еще 1 июня огневым контролем завод был отрезан от всех остальных частей города. На данный момент у россиян нет возможности оттуда выйти.

У них исчерпывается боекомплект, есть проблемы с водой и провизией.

Силы обороны Украины же не спешат зачищать завод. Ведь любая зачистка — это потери ранеными и убитыми. Поэтому мы их блокируем, пока они сами не сдадутся в плен. Попутно по заводу наносятся удары — как с применением артиллерии, так и авиационных комплексов.

— Есть ли у россиян шанс деблокировать своих?

— Все зависит от того, на какие радикальные меры может пойти их командование. Для деблокады необходимо использовать серьезный ресурс.

— Как может развиваться ситуация в ближайшее время?

— Думаю, что в какой-то момент они все сдадутся. Это как один из сценариев.

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