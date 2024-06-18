Бойцы ВСУ рассказали, как впервые «затрофеили» танк-черепаху РФ с экипажем 18.06.2024, 13:45

«Пришлось прицепить флаг».

Силы обороны впервые смогли «затрофеить» танк-«черепаху» ВС РФ. Это произошло в районе Клещеевки в Донецкой области. Вражескую технику захватили вместе с экипажем. Как это было, бойцы 22-й ОМБр ВСУ рассказали ТСН.

Отмечается, что российские оккупанты отправились на танковые на штурм украинских позиций. Между тем украинские защитники получили приказ об уничтожении вражеской техники.

«По тревоге нас поднял командир, сказал, что наши позиции пытаются кошмарить танчики. У нас была задача сначала уничтожить, но получилось так, что мы его взяли. Пока мы до него дошли, мехвод уже убежал, осталась только пехота — десант. Они спрятались в танк и решили пересидеть. Мы подошли с одной стороны, с другой, он был заминирован. Потом пошли со стороны мехвода, и один из оккупантов вылез случайно, решил подышать. Мы взяли одного, а потом и второго», — рассказал один из бойцов 22-й ОМБр.

Он добавляет, что оккупанты были вооружены автоматами Калашникова. Один из бойцов понял безвыходность ситуации, поэтому сразу сдался в плен, другой — сначала хотел подорвать себя гранатами, но его уговорили этого не делать.

«Он закрылся в танке, у него были гранаты. Благо, что он был немножко контужен. Мы ему объяснили, что «вылезай, мы тебя трогать не будем, сдавайся, и все будет хорошо». Трудно было ехать — впервые сесть за руль в такую технику. Боец с позывным «Джек» выручил, слава Богу, он инженер. Он сел за руль, а я уже держал на мушке двух тех кадров. Так мы их пригнали. Еще присоединились к нам двое побратимов. Пришлось прицепить флаг, чтобы наши нас не «обработали», — рассказал подробности украинский военный.

Ребята говорят, что танк спрятали и будут рады, если получат от руководства за это награду.

«Будем рады и счастливы. А нет — то служили на благо нашей матери-Украины», — говорит украинский защитник.

Напомним, что 17 июня стало известно, что украинские защитники захватили российский танк-«черепаху» вместе с экипажем.