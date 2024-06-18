В Донецкой области россияне обезглавили украинского военного 

В Донецкой области россияне обезглавили украинского военного1
- 18.06.2024, 17:21
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Оккупанты приказали не брать в плен бойцов ВСУ.
Российские оккупанты в Донецкой области обезглавили украинского военного.
Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин в соцсети Х.
Генпрокурор отметил, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих и вместо этого убить их путем обезглавливания. По данным правоохранителей, преступление совершено в Донецкой области.
«Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск», — подчеркнул он.