В Донецкой области россияне обезглавили украинского военного 1 18.06.2024, 17:21

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Оккупанты приказали не брать в плен бойцов ВСУ.

Российские оккупанты в Донецкой области обезглавили украинского военного.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин в соцсети Х.

Генпрокурор отметил, что российские командиры отдали приказ не брать в плен украинских военнослужащих и вместо этого убить их путем обезглавливания. По данным правоохранителей, преступление совершено в Донецкой области.

«Это ужасное варварство, которому не место в 21-м веке. И это очередное доказательство, что военные преступления, которые совершает агрессор — не единичные инциденты, а спланированная стратегия российского режима. Эти преступные приказы были отданы на уровне руководства батальона и роты оккупационных войск», — подчеркнул он.