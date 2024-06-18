До +З2°C ожидается в Беларуси в среду 18.06.2024, 18:11

В отдельных районах пройдут сильные дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за жары будет объявлен в Беларуси 19 июня, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В среду будет переменная облачность. Ночью местами по юго-западу, днем на большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди. Ночью и утром местами сгустится слабый туман.

Ветер ночью неустойчивый 3-8 м/с, днем юго-западный 5-10 м/с. При грозах порывы усилятся до 14 м/с, а днем местами — до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит плюс 12-18 градусов, днем — плюс 26-32 градуса