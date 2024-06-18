На Шабаны обрушился крупный град 18.06.2024, 18:48

Жители микрорайона переживают за свои авто.

Читатели «Онлайнера», проживающие в Шабанах, передают: район неплохо так присыпало крупным градом. Размер ледяных шариков, которые потом разложили на ладошках минчане, впечатляет и пугает. Есть и видео, где за кадром кто-то так сильно переживал за свою машину, что все цитаты пришлось на всякий случай отрезать.

А завтра то ли еще будет: Белгидромет обещает +32, при этом местами грозы, сильные дожди и сильный ветер до 20 м/с. Про град в прогнозе синоптиков ничего не сказано, но мы уже с вами знаем, что он тот еще любитель нагрянуть с сюрпризом.