The Telegraph: Немецкий танк Frankenstein способен сбивать рои дронов в Украине 19.06.2024, 8:59

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Германие передает ВСУ супер-оружие.

В скором времени ВСУ получат усиление на фронте в виде немецкого танка-ПВО Frankenstein, созданного компанией Rheinmetall.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Издание отмечает, что указанный танк производится на основе Leopard 1, на вооружении имеет артиллерийский комплекс Skyranger, способный вести огонь из 35-мм пушки Oerlikon Revolver Gun и ракет.

Пушка имеет скорострельность - 1000 выстрелов в минуту, а для пусковых установок подходят ракеты FIM-92 Stinger.

За обнаружение врага отвечает радар AMMR, функционирующий в S-диапазоне, на танке Frankenstein установлены пять антенн.

Пока неизвестно, сколько именно танков получат ВСУ от Германии.