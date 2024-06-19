Forbes: В Волчанске для россиян началась «мясорубка» 19.06.2024, 11:15

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Коллаж: Charter97.org

Командиры оккупантов жалеют технику.

Российское руководство больше бережет технику, ведь она дорогая, а на мясные штурмы бросает солдат, поэтому ситуация в Волчанске превратилась в пехотную бойню, сообщает Forbes.

Издание отмечает, что чуть больше, чем через месяц после начала российского наступления на Харьковщину, поле боя в Волчанске и вокруг него стало чрезвычайно опасным для российской бронетехники. Поэтому в бой идет только российская пехота и погибает в колоссальных количествах в результате успешной работы украинских беспилотников и артиллерии.

«К сожалению, это кровопролитие не предвещает неизбежного конца широкой войны. Ежемесячно Кремль набирает и проводит поверхностную подготовку около 30 тысяч новых военных - как раз достаточно, чтобы ежемесячно иметь такие большие потери. Поэтому даже в то время, когда россияне гибнут в шокирующих количествах в Волчанске и других городах, российская армия продолжает пополнять существующие подразделения и даже формировать новые», - говорится в материале.

Так, оператор беспилотника морской пехоты Украины из 82-й десантно-штурмовой бригады, которая сейчас находится в Волчанске, рассказал, что несмотря на сложную ситуацию для оккупантов, они готовят новые силы для будущих наступлений и количество погибших и раненых не является для РФ показателем.

Он добавил, что сегодня Волчанск - поле убийства для российской пехоты. По его словам, они имеют бронетехнику, которая идеально подходит для ведения боев в городе, но они ее не используют.

«На самом деле это имеет искаженный смысл, особенно для российских командиров, которые не очень ценят жизнь своих солдат, и ставят на первое место бронированную технику», - отметило издание.

В материале вспомнили, что за все время полномасштабной войны российские военные потеряли около 4000 бронетранспортеров и боевых машин пехоты. По данным аналитиков, это около 150 единиц в месяц. В то же время потери Украины значительно меньше: около 1000 БТРов и БМП с 24 февраля 2022 года. Это примерно 30 единиц техники в месяц.

По словам аналитика Эндрю Перпетуа, который подсчитывает потери техники в Украине, только в мае потери российской техники выросли до потрясающих 288 БТРов и БМП.

«Очевидно, что растет давление на российское командование, чтобы сохранить свою тяжелую бронированную технику. Больше российских штурмовых групп едут в бой на мотоциклах или вездеходах, которые намного хуже тяжелых гольф-каров. И те группы считаются везучими, если имеют хотя бы вообще какой-то транспорт. Потери пехоты гораздо лучший и более выгодный вариант, чем потеря любой машины, если пехоты много, а техники все меньше», - подытожил Forbes.