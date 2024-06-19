Установлена личность защитника Украины, обезглавленного оккупантами на Донбассе 4 19.06.2024, 12:21

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Идентифицированы и российские командиры, отдавшие преступный приказ.

Установлена личность защитника Украины, о жестоком убийстве которого в Донецкой области стало известно вчера.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.

«Сейчас мы не можем назвать его имени, поскольку продолжаются процедуры для окончательного подтверждения его данных», - уточнил генпрокурор.

Также Костин отметил, что идентифицированы российские командиры, потенциально ответственные за обезглавливание украинского защитника. Осуществляется комплекс мероприятий по проверке этой информации.

«Этот факт является еще одним подтверждением, что полное пренебрежение к международному праву и общечеловеческой морали - это государственная политика страны-террориста России. Каждый мировой лидер, который жмет руку Путину, должен осознавать, что жмет руку лицу, которое одобряет варварские убийства», - подчеркнул Костин.