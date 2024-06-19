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Путин подарил Ким Чен Ыну еще один лимузин

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  • 19.06.2024, 13:30
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Путин подарил Ким Чен Ыну еще один лимузин
Фото: Getty Images

А еще адмиральский кортик и чайный сервиз.

Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну еще один лимузин Aurus, адмиральский кортик и чайный сервиз, заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков.

«Уже обменялись [главы государств] подарками. Мы подарили машину под названием Aurus. Да, вторую, то не третья, а вторая точно», — цитирует Ушакова «Интерфакс».

По его словам, глава КНДР вручил Путину «тоже хорошие подарки». Он не стал пояснять, что именно было подарено главе Кремля, но отметил, что они связаны с изображением главы государства. 

«Там несколько вариантов изображений, все при этом достаточно художественные, включая бюсты», — добавил он.

20 февраля Путин подарил Ким Чен Ыну на день рождения лимузин Aurus российского производства стоимостью более 40 млн рублей ($440 тысяч). По данным Bloomberg, таким подарком российский правитель нарушил санкции Совета Безопасности ООН, введенные против КНДР из-за ядерной программы республики.

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