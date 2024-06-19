Украинская «Королева Шершней» эффектно остановила штурм войск РФ 19.06.2024, 14:03

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Видеофакт.

Военнослужащие подразделения BULAVA 3-го механизированного батальона отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины уничтожили колону техники Вооруженных сил Российской Федерации при помощи дронов, созданных украинской командой волонтеров «Дикие Шершни». Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале производителя.

На видео показано, как российская техника ехала штурмовать позиции ВСУ. Украинские военные атаковали колону дронами-бомберами, сбрасывая на оккупантов взрывчатку. Далее следуют кадры уничтоженной техники ВС РФ, в частности горящего танка. По словам волонтеров, планы оккупантов помог сорвать дрон «Королева Шершней».

«Королева Шершней» помогла остановить штурм. Дальше дело за «Дикими Шершнями», которые сожгли танк. После этого кац*пы решили отступить», — говорится в публикации.

Что известно о «Королеве Шершней»

В марте разработчики дронов «Дикие Шершни» сообщили, что создали беспилотник «Королева Диких Шершней», способный переносить FPV-дроны и быть для них ретранслятором сигнала. Производитель показал испытания дрона и рассказал, что кроме переноса и ретрансляции, беспилотник может выполнять и другие задачи.

В мае военнослужащие подразделения BULAVA показали, как атакуют блиндажи ВС РФ мощным FPV-дроном «Королева Шершней», отметив, что эти БПЛА способны сбрасывать на вражеские позиции шесть килограмм взрывчатки.

«Тесты пройдены успешно. На видео вы увидите, как «Королевы» выворачивают накаты блиндажей», — сообщили военные.