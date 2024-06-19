Российский пилот помог нанести удары по своему же пункту в «Шебекино» 1 19.06.2024, 16:13

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Не выполнил основного правила.

В ходе военных действий на Украине, пограничникам «Сталевого кордону» в Харьковской области удалось захватить вражеский дрон, несущий важную информацию. По данным Государственной пограничной службы Украины, особую ценность представляли видеозаписи на флеш-накопителе беспилотника, на которых были зафиксированы стартовые позиции вражеских сил.

«Из-за нехватки профессионализма, оператор этого БПЛА снял собственные стартовые позиции», - отмечают пограничники.

Изучив данные с карты памяти, украинские пограничники получили информацию о распределении войск противника на территории российского контрольно-пропускного пункта «Шебекино». Это позволило направить украинские дроны-камикадзе по указанным координатам.

Пограничник с позывным «Тунгус» поделился историей о том, как во время боевого дежурства вместе с коллегой «Мальборо» они заметили вражеский дрон. После шестиминутной погони удалось безопасно приземлить беспилотник. На его бортовом накопителе были обнаружены ценные записи.

«На флешке были достаточно интересные видео, снятые врагом, как дрон возвращался к своей летной позиции, откуда они вылетают и выполняют свои боевые задачи», - рассказал «Тунгус».

Как отметил боец, на видео попали также позиции, которые ранее были неизвестны украинским пограничникам, включая места скопления техники и личного состава.

«Тунгус» отмечает, что российские военные, начав съёмку на своих позициях, совершили критическую ошибку, что привело к решению немедленно обезвредить место, откуда осуществлялись вылеты дронов.