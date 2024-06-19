Эксперты назвали самый автономный в мире смартфон 1 19.06.2024, 17:36

Благодаря супербыстрой зарядке от 0 до 100% аккумулятор заряжается за пол часа.

Лаборатория DxOmark, которая сейчас занимается, кажется, проверками всех параметров работы смартфонов, получила на тест Oppo Find X7 Ultra. В тесте автономности флагман китайской компании занял первое место, пишет УНИАН.

Автономность девайса, оснащенного аккумулятором 5000 мАч, составила 2 дня и 19 часов. Благодаря зарядке мощностью 100 Вт смартфон заряжается до 80% за 20 минут, а полная зарядка занимает 32 минуты. После 5-минутной зарядки сохраняется работоспособность более 10 часов.

Дольше всего Oppo Find X7 Ultra работает в помещении за счет сниженной яркости дисплея. Упоминается превосходная автономность при просмотре видео, звонках и видеоиграх. А вот при работе на улице, фотосъемке и просмотра соцсетей время работы снижается.

По данным DxOMark, Oppo Find X7 Ultra стал лучшим в тестах на автономность как среди флагманов, так и среди обычных смартфонов. До этого «королем» автономности считался Honor Magic6 Pro.

Oppo Find X7 Ultra может похвастаться не только лучшей автономностью, но и одной из лучших камер на рынке. В общем рейтинге камерофонов DxOMark он занимает четвертую строчку, уступая только Huawei Pura 70 Ultra, Honor Magic 6 Pro и Huawei Mate 60 Pro+. А еще он попал в топ-10 Android-смартфонов по мнению пользователей.