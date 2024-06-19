Стало известно, сколько россиян попало в «котел» в Волчанске 1 19.06.2024, 17:39

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В ВСУ уточнили данные.

В Волчанске на Харьковщине заблокированы десятки российских оккупантов, а не сотни, как сообщало издание Forbes. Об этом рассказал представитель Оперативно-тактической группировки войск «Харьков» Юрий Повх в комментарии «Украинской правде».

«Я хотел бы отметить, что прежде всего россияне не оперируют такими массами личного состава, как отмечалось в этом сообщении. То есть 400 человек - такого факта подтвердить невозможно, потому что его не существует», - отметил Повх.

По его словам, ОТГВ «Харьков» ответственно относится к комментированию ситуации на линии фронта, поэтому не комментирует ситуацию в режиме реального времени или в краткосрочной перспективе. Ведь это может повлиять на безопасность украинских защитников.

«Что касается момента блокирования определенного российского подразделения в пределах застройки города Волчанск, то такой факт есть. Но речь идет не о сотнях, а о десятках оккупантов, которые сейчас заблокированы на определенном участке городской застройки», - добавил Повх.