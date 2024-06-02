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Операция РФ по захвату Харькова провалена: ВСУ пошли в контратаку на Волчанском и Липчанском направлениях

  • 2.06.2024, 8:11
  • 1,310
Операция РФ по захвату Харькова провалена: ВСУ пошли в контратаку на Волчанском и Липчанском направлениях

Z-военкоры сообщают об активном контрнаступлении украинских войск.

По всей видимости, Россия полностью провалила спецоперацию «Харьков за три дня», ведь паблики РФ сообщают об активных контратаках ВСУ на Липчанском и Волчанском направлениях, сообщает dialog.ua.

Российские СМИ пишут, что Киев поставил задачу перед командованием Вооруженных сил Украины, любой ценой выбить войска Российской Федерации с позиций в Харьковской области.

Еще один пропагандистский ресурс пишет, что Украина начала активное контрнаступление в Харьковской области. При этом он уточняет, что целью ВСУ является выбить российские войска из региона. Более того, ресурс пишет, что украинские военные успешно применяют HIMARS. По их информации, есть результативные прилеты по приграничной территории, а также российским военным колоннам.

В итоге можно сделать вывод, что российское наступление на Харьковском направлении полностью встало.

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