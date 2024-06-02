В Германии представили экстремальный Volkswagen Golf 2.06.2024, 9:43

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Авто оснащено сильным турбомотором.

В Германии во время 24-часовой гонки на автодроме Нюрбургринг презентовали новый Volkswagen Golf GTI Clubsport. Экстремальный заряженный хэтчбек обновили вслед за другими VW Golf. О нем рассказали на официальном сайте Volkswagen.

Новый Volkswagen Golf GTI Clubsport сохранил 2,0-литровый 300-сильный турбомотор и единственным изменением стал лишь новый выхлоп Akrapovic. Механическую КПП больше не предлагают — можно выбрать только 7-ступенчатый робот DSG.

Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 с, а максимальная скорость составляет 267 км/ч. Кроме того, у VW Golf GTI Clubsport более жесткая подвеска со стандартными адаптивными амортизаторами и есть специальный гоночный режим.

Отличить новый Volkswagen Golf GTI Clubsport можно по более агрессивному переднему бамперу и увеличенному спойлеру на крыше. Хэтчбек также получил кованые 19-дюймовые диски.

В салоне установлены спортивные кресла, а в отделке использована алькантара. Как и все Volkswagen Golf 2024, авто оснастили увеличенным 12,9-дюймовым тачскрином.