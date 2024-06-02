Зеленский встретился с главой Пентагона и поблагодарил Байдена за важное решение 2.06.2024, 9:57

Стали известны детали переговоров на полях Азиатского саммита по безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны США Ллойдом Остином. Они обсудили оборонные нужды Украины и подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства. В официальных соцсетях также опубликовали короткое видео.

Отмечается, что стороны встретились на полях Азиатского саммита по вопросам безопасности «Диалог Шангри-Ла», где помощь Украине в области безопасности была одним из ключевых вопросов.

С Остином президент Украины говорил о тех потребностях обороны Украины, на которые направляется помощь от США, в частности для тренировки и комплектации новых бригад. Главу Пентагона он поблагодарил за активную работу по усилению украинской системы ПВО.

«Это самый важный трек сейчас для защиты жизней украинцев, наших городов, общин и гражданской инфраструктуры. Это очень важно», – отметил он.

Собеседники также уделили внимание коалиции F-16, в том числе необходимым совместным усилиям для ускорения поставок истребителей. Отдельно Зеленский отметил критическую важность принятого Конгрессом пакета военной помощи.

«Обсудили ключевое – оборонные потребности нашего государства, усиление украинской системы ПВО, коалицию F-16, подготовку двустороннего соглашения о безопасности», – указано в сообщении.

Говоря с Остином, украинский лидер поблагодарил президента США Джо Байдена за принятие важного решения относительно ударов американским оружием по территории России. Он подчеркнул, что это важно для защиты и эффективного противодействия российским попыткам расширять зону боевых действий.

«Ценим жизненно важную оборонную и политическую поддержку Украины от Соединенных Штатов Америки», – добавил президент Украины.