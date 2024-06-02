Bild: ВСУ контратаковали в Волчанске и отбили несколько кварталов 1 2.06.2024, 12:33

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Наступление россиян на Харьков приостановлено.

Украинские военные контратаковали в Волчанске и отбили несколько кварталов. Об этом заявил эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Известно, что в середине мая российские оккупанты заняли северную часть Волчанска в Харьковской области и несколько центральных кварталов. В течение последних дней ВСУ удалось частично выбить россиян из центра. В ответ на это армия РФ безжалостно уничтожает город, превращая его в руины.

Отмечается, что к западу от Волчанска захватчики взяли около половины села Старица, на остальных направлениях их продвижение стало медленнее.

«Уже только около четверти территории города находится под однозначным российским контролем. Неделю назад это была почти половина. Кажется, украинцам удалось там продвинуться и вытеснить россиян. Россияне теряют позиции в Волчанске и все чаще прибегают к разрушению города с помощью РСЗО, тяжелой артиллерии и планирующих авиабомб, сбрасываемых с расстояния», - заверил аналитик.