Опытный механик назвал топ-6 самых надежных недорогих автомобилей 2 2.06.2024, 14:43

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Buick Lesabre

Можно покупать, не задумываясь.

Покупка авто – всегда серьезная инвестиция, поэтому к выбору модели следует подходить со всей ответственностью. Вторичный рынок – двойной риск, ведь некоторые на первый взгляд качественные автомобили могут со временем требовать значительных вложений в ремонт.

Механик опубликовал шесть лучших подержанных автомобилей, которые, по его мнению, стоит купить по достаточно приемлемой цене. Американец Дэвид Лонг, известный в сети Car Wizard, поделился самыми надежными транспортными средствами на вторичном рынке.

Рейтинг лучших авто по версии Лонга таков:

Buick Lesabre 2000-2005 годов выпуска;

Chevy Silverado 1999-2006 годов или GMC Sierra;

Lexus RX 350 2004-2009 годов выпуска;

Ford Crown Victoria 1998-2012 годов выпуска;

Lexus LS 400 1996-2000 годов выпуска;

Toyota Highlander 2001-2007 годов.

Преимущества Buick Lesabre включают 3,8-литровый V6 двигатель в автоматической коробке передач. По словам Лонга, вероятность поломки этого авто значительно ниже, чем в других моделях, а если досада и случится – запчасти недорогие и доступные. Если оригинальные пластиковые колени охлаждающей жидкости начнут протекать под генератором, их можно будет легко заменить металлическими. Автомобиль спокойно проходит от 500000 до 650000 км за весь срок службы, а приобрести его можно по невысокой цене.

Chevy Silverado 1999-2006 имеет 4.8 или 5.3-литровый двигатель LS-based V8. Автомобиль имеет механическую или автоматическую коробку передач и может буксировать небольшой кемпер или прицеп. Цена на вторичном рынке колеблется от 5000 до 10000 долларов.

Третьим автомобилем в списке Лонга является внедорожник среднего размера Lexus RX 350 2004-2009 годов выпуска. Модель имеет 3,3-литровый или 3,5-литровый V6 двигатель. Подержанные авто до 2009 года выпуска стоят от 5 000 до 10 000 долларов, отметил Лонг.

Ford Crown Victoria (1998-2012) часто использовали в американской полиции, однако эту популярную модель прекратили выпускать в 2012 году.

«Эти автомобили являются воплощением пуленепробиваемости. Форд создал автомобиль, который был надежным, удобным и простым в обслуживании», – отметил Лонг.

Автомобиль имеет 4,6-литровый V8 двигатель и автоматическую коробку передач.

«Есть несколько транспортных средств, которые используют эту платформу, но это одна из самых лучших, если не самая лучшая платформа, которую когда-либо создавала Ford Motor Company за всю историю своей компании. Это однозначно беспроблемное авто», – резюмировал Лонг.

Пятым автомобилем в списке стал Lexus LS 400 1996-2000 годов выпуска.

«Их осталось не так много на ходу. Но они буквально танки. Они очень надежны», – подчеркнул эксперт.

Автомобиль имеет четырехлитровый V8 и автоматическую коробку передач. Цена автомобиля колеблется от 5000 до 10000 долларов.

Toyota Highlander 2001-2007 годов выпуска – идеальное воплощение качественного внедорожника.

Автомобиль имеет 2,44-цилиндровый двигатель или 3,3-литровый V6. Лонг добавил, что таким автомобилем пользовался его отец – и это была лучшая инвестиция на долгие годы. Надежность, качество, долговечность, экономия топлива – это все о Toyota Highlander.