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БМП Bradley уничтожила два российских БТР-82 вместе с пехотой

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  • 2.06.2024, 15:07
  • 1,938
БМП Bradley уничтожила два российских БТР-82 вместе с пехотой

Филигранная работа.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины показали уничтожение двух российских БТР-82, которые перевозили пехоту ВС РФ. Технику и живую силу противника ликвидировала наша БМП Bradley.

Операцию провели воины из 47 отдельной механизированной бригады ВС Украины. Ролик в воскресенье, 2 июня, обнародовал (Telegram-канал https://t.me/brygada47/744) 47 ОМБр. Дата и локация съемки не уточняются.

Технику с десантом заметили украинские аэроразведчики. Судя по многочисленным воронкам от снарядов на местности, это произошло в зоне активных боевых действий.

«Оперативно экипаж «Тихого» выехал на огневую позицию. Дождавшись благоприятных условий, а именно момента, когда враг выехал на открытую местность, пушка Bushmaster остановила технику и ликвидировала российских террористов», – рассказали украинские защитники.

«Филигранная и профессиональная работа воинов 2 механизированного батальона 47 ОМБр. Еще раз демонстрируем, что только современные технологии и умелое применение американской техники – это существенное преимущество на поле боя», – добавила пресс-служба бригады.

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