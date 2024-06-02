ВСУ ударили из HIMARS по российской базе в оккупированном Соледаре 1 2.06.2024, 18:18

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Уничтожена техника и личный состав.

Украинские воины 1 июня атаковали бывший завод Knauf в оккупированном городе Соледар Донецкой области, где располагались российские военные. Уничтожена техника ВС РФ, ликвидированы и ранены более 10 военнослужащих страны-агрессора.

Предварительно, атаку совершила украинская РСЗО американского производства HIMARS. Подробностями поделился анонимный Telegram-канал «Досье Шпиона».

По информации автора, взрывы прогремели около 09:00 субботы. Завод Knauf занимался добычей гипса, производством гипсокартонных смесей. После захвата города там обустроилось одно из подразделений 200-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ (в/ч 08275 из Мурманской области России).

Потери врага:

– эвакуатор-тягач КТ-Л (ТК6АМ) (уничтожено);

– танкоремонтная мастерская ТРМ-80 (повреждено);

– бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-1) (повреждено).

Потери российского войска в личном составе:

– четверо военнослужащих – «двухсотые» (из состава танковой и ремонтной роты);

– семь военнослужащих – «трехсотые» (из состава ремонтной роты + двое представителей военной полиции).

По данным Telegram-каналов, на территории завода находилась не только 200 ОМСБр, поэтому информация о потерях противника может быть не полной.