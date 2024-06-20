Китайский производитель электромобилей запретил продавать свои машины в России 1 20.06.2024, 8:07

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Без объяснения причин.

Китайский автопроизводитель Zeekr запретил автодилерам из КНР, сотрудничающим с российскими компаниями, продавать в Россию премиальные электрокары данной марки после 30 июня, пишет «АвтоВзгляд» со ссылкой на основателя аукциона новых автомобилей CarClick.ru Сергея Пиголкина. По его словам, в Zeekr не объяснили партнерам причин запрета и не рассказали о штрафах, которые будут наложены в случае его нарушения.

«Сейчас, конечно, те дилеры, у которых есть деньги, затарятся. Может, это нужно, чтобы всколыхнуть продажи. За китайцами такое уже наблюдалось», — сказал Пиголкин. Он привел в пример прошлогоднюю ситуацию, когда после выхода обновленного Voyah Free компания-производитель запретила поставку своих машин в РФ.

«Но если с Voyah подобное решение было вполне логичным, поскольку «серые» поставки мешали официальным, то про Zeekr того же не скажешь. Этот бренд премиальных электромобилей в нашей стране не представлен, так что и убирать конкурентов производителю не нужно», — высказал свое мнение основатель CarClick.ru, подчеркнув, что действия Zeekr выглядят «странно», поскольку машины этого производителя «пользуются относительно высоким спросом» в России.

В 2023 году доля автомобилей китайского производства составила примерно 50% от общего числа проданных в России новых машин.