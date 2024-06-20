закрыть
20 июня 2024, четверг, 8:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ отбили у россиян поселок Тихое возле Волчанска

  • 20.06.2024, 8:17
ВСУ отбили у россиян поселок Тихое возле Волчанска

«Котел» закрывается.

Силы обороны Украины продвинулись на северо-восток от Харькова и освободили село Тихое к востоку от Волчанска. Также они продолжают блокировать оккупантов на Агрегатном заводе в Волчанске. Об этом в своем отчете сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры сообщили об освобождении Силами обороны 17 и 18 июня села Тихое, которое расположено к востоку от Волчанска.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 18 июня, показывают, что украинские войска также недавно отбили районы в южной и центральной части Старицы (к юго-западу от Волчанска).

19 июня спикер Харьковской группировки войск Украины полковник Юрий Повх заявил, что украинские силы» заблокировали десятки российских военных в неопределенном укрепрайоне в Волчанске.

Также по сообщению украинских источников, ВС РФ в течение одного часа нанесли удар по Волчанску 13 управляемыми планирующими бомбами, что указывает на то, что российские войска могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали наземные атаки вблизи Волчанска и к северу от Харькова вблизи Липцев 18 и 19 июня.

Российские военные утверждали, что Силы обороны Украины несколько уменьшили интенсивность своих контратак в пределах и к югу от Глубокого (к северу от Харькова), но общая интенсивность боевых действий в этом районе остается высокой. Российские военные утверждают, что Украина выдвигает резервы на Харьковском направлении для подготовки к дальнейшим контратакам.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Двуглавый орел ощипан
Двуглавый орел ощипан Александр Невзоров
Беларусь нужна НАТО
Беларусь нужна НАТО Андрей Санников
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы
Беларусь в НАТО — ключ к безопасности Европы Юрий Фельштинский
Запад поднимает ставки
Запад поднимает ставки Виталий Портников