ВСУ отбили у россиян поселок Тихое возле Волчанска 20.06.2024, 8:17

«Котел» закрывается.

Силы обороны Украины продвинулись на северо-восток от Харькова и освободили село Тихое к востоку от Волчанска. Также они продолжают блокировать оккупантов на Агрегатном заводе в Волчанске. Об этом в своем отчете сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Российские военные блогеры сообщили об освобождении Силами обороны 17 и 18 июня села Тихое, которое расположено к востоку от Волчанска.

Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 18 июня, показывают, что украинские войска также недавно отбили районы в южной и центральной части Старицы (к юго-западу от Волчанска).

19 июня спикер Харьковской группировки войск Украины полковник Юрий Повх заявил, что украинские силы» заблокировали десятки российских военных в неопределенном укрепрайоне в Волчанске.

Также по сообщению украинских источников, ВС РФ в течение одного часа нанесли удар по Волчанску 13 управляемыми планирующими бомбами, что указывает на то, что российские войска могут готовиться к ограниченному наступлению на Волчанск в ближайшие дни.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска продолжали наземные атаки вблизи Волчанска и к северу от Харькова вблизи Липцев 18 и 19 июня.

Российские военные утверждали, что Силы обороны Украины несколько уменьшили интенсивность своих контратак в пределах и к югу от Глубокого (к северу от Харькова), но общая интенсивность боевых действий в этом районе остается высокой. Российские военные утверждают, что Украина выдвигает резервы на Харьковском направлении для подготовки к дальнейшим контратакам.