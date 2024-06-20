Битва за Волчанск: десятки оккупантов загнаны в ловушку 1 20.06.2024, 8:28

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Новый «котел» возник в одной из застроек города.

ВСУ продолжают держать оборону в Волчанске Харьковской области и успешно контратакуют. На сегодняшний день на одной из локаций города заблокированы десятки российских оккупантов.

Такую информацию сообщил спикер ОТГВ «Хортица» Юрий Повх, передает LIGA.net.

Собеседник отметил, что враг заблокирован в одной из застроек Волчанска, но не стал уточнять, о каком из участков города идет речь.

В свою очередь, проект Deepstate отмечает, что часть захватчиков в Волчанске отрезана от других «серой зоной». Аналитики подразумевают под «серой зоной» территорию, которая либо не контролируется в полной мере ни ВСУ, ни врагом, либо там продолжаются боевые действия.