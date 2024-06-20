Атака на нефтебазу «Лукойла» в Адыгее: появились новые подробности 20.06.2024, 10:47

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Площадь пожара составила более 1000 квадратных метров.

В России в ночь на 20 июня по меньшей мере четыре беспилотника атаковали нефтебазу «Лукойла» в Адыгее. Об этом сообщает российское издание Baza.

«Нефтебаза «Лукойла» в поселке Энем в Адыгее, предварительно, была атакована четырьмя беспилотниками. Атака началась в 2:40 утра. В результате падения четырех беспилотников произошел взрыв с последующим возгоранием металлокаркасного склада присадок бензина АИ-95», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь пожара составляла более 1000 квадратных метров. В 6 утра пожарные смогли потушить возгорание.

На месте работали оперативные службы и следователи.

В Минобороны России заявили, что территорию РФ атаковали 12 беспилотников в разных регионах страны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 6 БПЛА над территорией Республики Адыгея, 3 БПЛА над территорией Брянской области, 3 БПЛА над территорией Краснодарского края, 1 БПЛА над территорией Ростовской области, 1 БПЛА над территорией Белгородской области, а также 1 БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.