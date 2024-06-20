Associated Press: Россия может использовать для атаки на Украину 10 белорусских аэродромов 3 20.06.2024, 17:17

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Причем пять из них расположены недалеко от границы с Украиной.

Издание Associated Press со ссылкой на информацию украинской разведки сообщает, что Россия может использовать десять аэродромов в Беларуси для военных действий против Украины, причем пять из них расположены недалеко от границы с Украиной.

Аналитический украинский сайт DeepState опубликовал карту, на которой указаны эти аэродромы. Среди них выделяется гражданский аэропорт в Гомеле, который, по данным источника, может быть адаптирован для военных нужд.

DeepState утверждает, что в общей сложности российские военно-воздушные силы задействуют 51 базу в радиусе 600 км от украинских территорий, включая три базы в оккупированных восточных областях Украины, шесть — в Крыму и 32 — на территории России.

Россия начала масштабные военные действия против Украины 24 февраля 2022 года, официально называя их «специальной военной операцией». В начале войны территория Беларуси использовалась для размещения войск и артиллерийских ударов по Украине, а Лукашенко выразил поддержку действиям России.