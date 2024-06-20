Система платежей ЦБ РФ рухнула 4 20.06.2024, 18:08

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Была совершена DDoS-атака.

Клиенты российских банков в четверг столкнулись с масштабным сбоем в работе карт «Мир» и системы быстрых платежей Центробанка РФ.

Жалобы на не возможность провести переводы и платежи, а также зайти на сайт оператора «Мира» — «Национальной системы платежных карт» — начали поступать утром и достигли пика около 14.00 мск, следует данных сервиса Downdetector.

Наибольшее количество проблем было зафиксировано у жителей Москвы и Московской области (37%), Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%). Жалобы также поступали из Новосибирской области, Нижегородской области, Свердловской области.

НСПК, которая занимается эмиссией карт «Мир» и является оператором Системы быстрых платежей ЦБ, объяснила происходящее «попыткой DDoS-атак» на свою инфраструктуру и заверила, что затронуто лишь «незначительное количество» ее сервисов. «НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе системы, добавив, что влияние атаки «является кратковременным».

Сложности с платежами возникли у клиентов нескольких крупных российских банков. Среди них — Райффайзенбанк, ВТБ, Альфа-банк, а также сервис «ЮКасса», входящий в экосистему «Сбера», пишет Frank RG.

В службе поддержки Райффайзенбанка уточнили, что сложности с работой банковского приложения приняли «массовый» характер и касаются в том числе оплаты в магазинах и торговых точках. Кроме того, с перебоями осуществляются операции по картам с кодом пуша или СМС. В службе поддержки Альфа-банка уточнили, что у некоторых клиентов могут возникнуть трудности при оплате в интернете, однако СБП работает штатно.

В пресс-службе НСПК заявили, что система быстрых платежей работает в штатном режиме. Однако от пользователей продолжают поступать жалобы, следует из данных Downdetector. По словам одного из них, в системе по-прежнему «общий сбой». Другой сообщает, что «не проходят карты «Мир».

Национальная система платежных карт была создана в 2014 году в ответ на первую волну западных санкций против России. По состоянию на лето 2022 года НСПК эмитировала 134 миллиона карт «Мир». В феврале 2024 года система попала под блокирующие санкции США.