Ураган в Москве вырывал деревья с корнем 20.06.2024, 21:09

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Фоторепортаж.

20 июня Москву накрыл «мегаливень», в некоторых районах города выпала треть месячной нормы. Депздрав сообщил о двух погибших и 18 госпитализированных. С какими последствиями урагана столкнулась столица — в фоторепортаже РБК.

На Москву обрушился «залповый ливень», заявили в мэрии. Заммэра Петр Бирюков сообщил, что выявлено более 700 случаев падения деревьев, повреждено свыше 300 автомобилей.

Самые интенсивные осадки были зафиксированы в период с 13:00 до 14:00, в это время в отдельных районах города выпала треть месячной нормы, сообщили в мэрии Москвы. Порывы ветра достигали 22 м/с.

Как заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в столице прошел 10-балльный шторм. По его оценке, порывы ветра достигали штормовых 25 м/с или 90 км/ч.

Из-за разгула стихии в Москве погибли два человека, в больницы попали 18 человек, включая четырех детей, рассказали в департаменте здравоохранения.

Городские службы распиливают и вывозят поваленные деревья, демонтируют поврежденные ветром конструкции.

В Москве до вечера еще возможен небольшой дождь, однако в пятницу, 21 июня, распогодится и посвежеет, рассказал Тишковец. Ночью будет +10…+13, днем не выше +20…+23.

Синоптик прогностического центра «Метео ТВ» Александр Ильин прогнозирует, что дождь и морось в сочетании с порывистым ветром в Московской области сохранятся до конца дня. «Главный атмосферный фронт Москву уже прошел, но ночью по области местами еще пройдет кратковременный дождь», — добавил он.

В доме 21 на Ленской улице в Бабушкинском районе при падении дерева произошла незначительная деформация цокольного ввода фасадного газопровода, сообщили РБК в «Мосгазе».

«Эвакуация не производилась. Утечки газа нет. На данный момент ведется монтаж замены участка деформированного газопровода», — рассказали в учреждении.

Два человека получили травмы на Енисейской улице в Москве, где сильный порыв ветра сорвал металлический лист, который влетел в окна трамвая.

Из-за неблагоприятных погодных условий в Москве закрывали парки культуры и отдыха.

Обесточенных социально значимых объектов нет, сообщили РБК в «Россети Московский регион». Устраняются локальные отключения в низковольтной сети 0,4 — 10 кВ в отдельных населенных пунктах Московской области, они связаны в основном с падением предметов, включая стройматериалы и ветки деревьев, на провода.

Ураган срывал ветки с деревьев, в результате чего они оказывались на проезжей части в некоторых районах.

Многие деревья оказались вырваны с корнем.