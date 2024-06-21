В Беларуси объявили внезапную проверку готовности войск

В Беларуси объявили внезапную проверку готовности войск4
- 21.06.2024, 9:34
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На дорогах может появиться боевая техника.
Минобороны 21 июня объявило внезапную проверку готовности соединений и воинских частей Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению.
К проверке привлекли воинские части и подразделения оперативных командований, сил специальных операций, ракетных войск и артиллерии, ВВС и войск ПВО.
«На первом этапе будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном отношении, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем воинским частям и подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи», — сообщили в Минобороны.
В мероприятиях задействованы полигоны и участки местности в Брестской и Гомельской областях. В этот период возможно движение боевой техники по дорогам общего пользования.