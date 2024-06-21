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Артиллерийская мина залетает в блиндаж с российскими срочниками в Белгородской области

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  • 21.06.2024, 11:35
  • 3,774
Артиллерийская мина залетает в блиндаж с российскими срочниками в Белгородской области

Видеофакт.

Российские срочники, которые проходят службу вблизи границы с Украиной на Белгородщине сняли прилет артиллерийской мины в свой блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, сделанная одним из россиян, который находился в укрытии, опубликована в соцсетях.

«Срочники из БНР сняли как им в блиндаж залетел "кабачок. Надеемся, им понравилось», - отмечает в комментарии автор публикации.

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