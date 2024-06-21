Ferrari готовится выпустить свой первый электрокар 21.06.2024, 14:42

Он будет стоить не меньше полумиллиона евро.

Этот автомобиль, разработка которого ведется в Маранелло, выйдет в последнем квартале 2025 года. Согласно источникам, знакомым с ситуацией, стоимость нового Ferrari без двигателя внутреннего сгорания составит не менее 500 000 евро, что по текущему курсу составляет примерно 537 000 долларов.

Об этом пишет Motor 1.

Известно, что это цена за базовую модель, но владельцы Ferrari редко ограничиваются стандартной комплектацией. Ожидается, что с учетом опций стоимость автомобиля может значительно возрасти.

Источники также сообщают, что в разработке находится еще один электромобиль от Ferrari. После выпуска внедорожника Purosangue и первой электрической модели компания намерена сохранить эксклюзивность бренда, ограничив производство до 20 000 автомобилей в год. В 2023 году продажи Ferrari достигли 13 663 единиц, и спрос на автомобили бренда продолжает расти. Генеральный директор Бенедетто Винья сообщил, что заказы на 2025 год уже распроданы, и новые заказы будут выполнены не раньше 2026 года.

Ferrari ограничила производство Purosangue, который стоит от 400 000 долларов, до 20 процентов от общего объема выпуска, чтобы избежать превращения в бренд внедорожников. С открытием нового завода компания сможет увеличить выпуск автомобилей, включая гиперкар, который должен выйти позже в этом году.

Глава отдела маркетинга продукции Ferrari Эмануэле Карандо заявил, что первый электромобиль бренда будет иметь «аутентичный звук» и станет «настоящим Ferrari». Ожидается, что к 2026 году эта модель составит около пяти процентов от общего объема продаж компании, а к 2030 году электромобили будут составлять 40 процентов всех ежегодных поставок.