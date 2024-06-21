МИД Беларуси передал ноту Армении 1 21.06.2024, 17:17

2,156

Лукашисты вызвали временного поверенного в делах Армении.

21 июня в МИД Беларуси состоялась встреча начальника управления двустороннего сотрудничества со странами СНГ Сергея Молунова с временным поверенным в делах Армении в Беларуси Нареком Тиратуряном.

«Дипломаты обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, перспективы торгово-экономического сотрудничества и взаимодействие в совместных интеграционных структурах. Армянской стороне передана соответствующая нота МИД Беларуси», — говорится в сообщении.

Отметим, что это произошло вскоре после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой чиновник не посетит Беларусь, пока там правит Лукашенко. Причина — заявления диктатора в Азербайджане.