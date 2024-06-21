Bloomberg: План Британии может стать решающим ударом по теневому флоту РФ 21.06.2024, 18:50

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Лондон предложил план действий.

Танкер Robon уже больше недели простаивает в Балтийском море после того, как правительство Великобритании наложило на него санкции. Судно входит в состав так называемого теневого флота, который перевозит российскую нефть.

Издание Bloomberg пишет, что его судьба, как и судьба трех других судов, попавших под санкции Лондона.

Теневой флот Москвы позволяет российским компаниям устанавливать цены выше, чем «потолок», установленный Западом. Великобритания первая предприняла шаги к борьбе с отдельным танкерами теневого флота РФ. Предполагается, что ЕС вскоре предпримет свои собственные шаги.

В декабре Международная морская организация приняла резолюцию A.1192(33), призывающую все государства-члены и заинтересованные стороны содействовать «предотвращению незаконных операций в морском секторе со стороны «теневого флота».

Если Великобритания докажет, что такие шаги могут привести к сбоям, это вызовет серьезную озабоченность России и ее покупателей нефти. Если эти меры окажутся разрушительными, они откроют новый фронт для атаки на доступ Кремля к нефтедолларам.

Если теневой флот станет неработоспособным, то, возможно, это приведет к возврату к западным поставщикам услуг, которые теперь более заинтересованы в том, чтобы грузы соответствовали предельным ценам. Это была бы победа «Большой семерки».