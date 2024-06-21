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США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

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  • 21.06.2024, 20:17
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США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»

Под ограничения попали 12 человек.

США включили в санкционный список топ-менеджеров российского разработчика программного обеспечения «Лаборатории Касперского», сообщает американское Управление по контролю за иностранными активами.

Под ограничения попали 12 человек:

исполнительный директор компании Андрей Тихонов,

директор по работе с персоналом Марина Алексеева,

директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,

замгендиректора по стратегии и экономике Даниил Борщев,

директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов,

директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,

исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,

управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова,

исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань,

руководитель департамента корпоративных коммуникаций Денис Зенкин,

вице-президент, директор департамента перспективных технологий Андрей Духвалов,

директор по развитию KasperskyOS Андрей Суворов.

Накануне Минторг США запретил продажу и использование антивирусного ПО «Лаборатории Касперского». В ведомстве отметили, что компания имеет тесные связи с правительством России и ее деятельность представляет угрозу для безопасности США и ее граждан.

Вашингтон считает, что «Лаборатория Касперского» может красть конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное ПО или скрывать критические обновления, говорил источник, знакомый с ситуацией.

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