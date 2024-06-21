США ввели санкции против руководства «Лаборатории Касперского»2
- 21.06.2024, 20:17
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Под ограничения попали 12 человек.
США включили в санкционный список топ-менеджеров российского разработчика программного обеспечения «Лаборатории Касперского», сообщает американское Управление по контролю за иностранными активами.
Под ограничения попали 12 человек:
исполнительный директор компании Андрей Тихонов,
директор по работе с персоналом Марина Алексеева,
директор по исследованиям и разработке Антон Иванов,
замгендиректора по стратегии и экономике Даниил Борщев,
директор по юридическим вопросам Игорь Чекунов,
директор по развитию бизнеса Андрей Ефремов,
исполнительный вице-президент по потребительскому бизнесу Михаил Гербер,
управляющий директор в России и странах СНГ Анна Кулашова,
исполнительный вице-президент по корпоративному бизнесу Кирилл Астрахань,
руководитель департамента корпоративных коммуникаций Денис Зенкин,
вице-президент, директор департамента перспективных технологий Андрей Духвалов,
директор по развитию KasperskyOS Андрей Суворов.
Накануне Минторг США запретил продажу и использование антивирусного ПО «Лаборатории Касперского». В ведомстве отметили, что компания имеет тесные связи с правительством России и ее деятельность представляет угрозу для безопасности США и ее граждан.
Вашингтон считает, что «Лаборатория Касперского» может красть конфиденциальную информацию с американских компьютеров, устанавливать вредоносное ПО или скрывать критические обновления, говорил источник, знакомый с ситуацией.