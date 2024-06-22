Украина применила дроны, которые ставят противника в тупик 22.06.2024, 9:37

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Fury PRO похищают оружие у россиян.

Украинская команда Drone Squad вместе со «СпецТехноЭкспорт» (STE) представила свой ударный беспилотник Fury PRO на выставке Eurosatory 2024, которая проходит с 17 по 21 июня в Париже. Представитель проекта на правах анонимности рассказал «Фокусу» об особенностях применения этих БПЛА в боевых условиях.

По его словам, боевые коптеры Fury PRO сейчас используются почти на всех участках фронта. Украинские военные чуть ли не ежедневно предоставляют новые видео поражения.

«Есть очень успешные кейсы по минированию, когда ночью заносят противотанковую мину и сбрасывают на дорогу, а утром вражеский багги подрывается на ней», — поделился разработчик.

Еще одно интересное и несколько неожиданное для создателей Fury PRO применение — это лишение оккупантов их оружия. Один из экипажей догадался прикрепить к дрону магнит и отправил его в серую зону, где российские войска пошли в наступление, а там подцепили и забрали автомат одного из захватчиков, а затем доставили к своей позиции и затрофеили.

«Это интересный кейс, я даже не думал, что так можно делать», — признался представитель Drone Squad, — «А так постоянно «разбираются» позиции, сбрасываются на них 120-миллиметровые и противотанковые мины ТМ-62».

Военные подразделения, которые пользуются Fury Pro постоянно присылают свои отзывы или предоставляют новую информацию. Благодаря этому инженеры постоянно совершенствуют дроны.

Как рассказал представитель Drone Squad, беспилотник вызвал немалый интерес на выставке Eurosatory 2024, особенно благодаря видеозаписям с поражениями. За рубежом никто раньше не задумывался, что противотанковые мины, которые обычно устанавливают на земле или на дорогах, можно сбрасывать с дрона.

«Есть уже положительные результаты благодаря нетворкингу и интересные потенциальные партнеры, которые хотели бы вместе что-то делать», — отметил он.