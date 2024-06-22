В Донецке прогремело более 20 мощных взрывов
- 22.06.2024, 10:20
Над городом поднимается дым.
В субботу, 22 июня, во временно оккупированном Донецке прозвучала серия из более чем 20 взрывов. В результате «бавовны» поднялось облако дыма.
Соответствующие фото и видео публикуют местные паблики. У оккупантов работала ПВО, утверждают, что сбили по меньшей мере одну ракету, ее обломок застрял в проезжей части города.
Журналист Денис Казанский заявил, что в городе зафиксированы попадания, над ними поднимается дым.
Официальных комментариев российской оккупационной «власти» относительно возможных последствий атаки пока не поступало.