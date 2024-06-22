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В Донецке прогремело более 20 мощных взрывов

  • 22.06.2024, 10:20
В Донецке прогремело более 20 мощных взрывов

Над городом поднимается дым.

В субботу, 22 июня, во временно оккупированном Донецке прозвучала серия из более чем 20 взрывов. В результате «бавовны» поднялось облако дыма.

Соответствующие фото и видео публикуют местные паблики. У оккупантов работала ПВО, утверждают, что сбили по меньшей мере одну ракету, ее обломок застрял в проезжей части города.

Журналист Денис Казанский заявил, что в городе зафиксированы попадания, над ними поднимается дым.

Официальных комментариев российской оккупационной «власти» относительно возможных последствий атаки пока не поступало.

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