Россиян перед штурмами Боровой накачивают наркотиками 2 22.06.2024, 11:09

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Украинский комбат рассказал подробности.

Командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр ВСУ Владимир Фокин с позывным «Фока» рассказал в интервью Radio NV, что российские оккупанты на направлении Боровой участвуют в наступлениях, находясь под воздействием наркотиков.

«Неоднократно были подтверждения от самих военнопленных о том, что они используют наркотические вещества, которые не дают каких-то галлюцинаций — просто исчезает страх у личного состава Российской Федерации, и поэтому им не так страшно идти в бой. И также скоро, думаю, будет видео, как солдаты Российской Федерации продолжают наступать после того, как оторвало руку, очень сильно повредило ноги, ползут буквально с автоматами и продолжают штурмовать», — сказал Фокин в эфире Radio NV.

Комбат привел пример штурмовой группы оккупантов из пяти человек, члены которой не прекратили штурм и не попытались скрыться после того, как двух из них ликвидировали минометным огнем.

«Три военнослужащих продолжают движение. Они не останавливаются, они не залегают, а продолжают движение. Один из трех военнослужащих был поражен FPV-дроном, то есть 200-й его в клочья разорвало. Два солдата продолжали движение. После того в стрелковом бою уже один из двух был уничтожен и один взят в плен. Но только потому, что у него были тяжелые пулевые ранения, он просто фактически не мог уже передвигаться», — рассказал Фокин.

Он также сказал, что, по данным 3-й ОШБр, каждую неделю враг на направлении Боровой получает пополнение от 200 до 400−450 человек, которые попадают на фронт сразу после двух недель подготовки на территории России и еще двух недель — на оккупированных территориях Украины.

«Что это дает? На самом деле это дает свой эффект, потому что люди необстрелянные. Они не понимают, что такое активная фаза боевых действий, что такое действительно эффективное огневое воздействие со стороны артиллерии Украины. Поэтому даже если они встречаются с мощным огнем нашей артиллерии, с мощным огнем стрелкового вооружения, то личный состав несколько не понимает. То есть «это нормально» и они продолжают продвигаться», — объяснил комбат из 3-й ОШБр.