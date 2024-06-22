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В Беларуси трех человек обвинили в подготовке терактов на российской железной дороге

  • 22.06.2024, 12:26
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В Беларуси трех человек обвинили в подготовке терактов на российской железной дороге

Только один из них — белорус.

ГУБОПиК МВД Беларуси сообщил о задержании жителя Бреста и двух россиян, которых задержали за попытку ограбления дома бизнесмена, но в итоге обвинили в подготовке терактов на российской железной дороге. Об этом говорится в сюжете телеканала «Беларусь 1».

В сюжете показали фрагмент показаний задержанного прошлой осенью 37-летнего жителя Бреста, который якобы подписал сделку со следствием. На нем он говорит, что в 2013 году занимался перевозкой товаров в Украину, где и познакомился с гражданином этой страны, который позже стал «куратором украинских спецслужб».

Представитель Следственного комитета Беларуси Денис Азаренко заявил, что задержанный якобы познакомился с двумя жителями России и договорился с ними выполнять задания украинских спецслужб.

В сюжете БТ утверждается, что брестчанин и россияне решили наладить серию терактов на российской железной дороге. В июле они направились в Брянск, где нашли тайник, но в нем были муляжи, поскольку его до этого нашли спецслужбы.

Задержали их почему-то не во время вскрытия тайника, а позже, во время попытки ограбления дома бизнесмена.

В сюжете БТ заявили, что брестчанин обвиняется по пяти статьям УК Беларуси, «в том числе разбой и терроризм».

Информацию об обвинениях в адрес россиян не озвучивали якобы «в интересах следствия».

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