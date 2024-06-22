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Zeekr удаленно заблокирует свои авто в Беларуси

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  • 22.06.2024, 16:12
  • 6,352
Zeekr удаленно заблокирует свои авто в Беларуси

Машины превратятся в «кирпич».

Zeekr начнет «наводить порядок» на европейском рынке с 30 июня. Автопроизводитель заблокирует китайские версии своих авто, а таких на белорусских дорогах как раз подавляющее большинство. Паниковать не стоит – не все так плохо.

Tochka.by спросила у официального дилера Zeekr, что это за блокировка такая и кто от нее пострадает.

Наводят порядок

Zeekr убирает с внешнего рынка продукт, предназначенный для внутреннего. Так защищают официальных дилеров от «серых» поставок. В нашей стране Zeekr официально продает «Атлант-М».

Региональный менеджер марки сообщил, что производитель настроен серьезно: вежливо попросил своих китайских дилеров не продавать авто иностранцам. Бизнес всегда найдет лазейку, поэтому для пущей уверенности ограничение вводится программным способом.

Как только авто покинет пределы Китая, неприятное уведомление о блокировке появится на экране мультимедиа. Авто попросту станет «кирпичом» в нашем регионе.

Владельцы ранее ввезенных китайских версий Zeekr могут кататься спокойно – на них блокировка не распространится. Но, возможно, столкнутся с ограничением на апгрейд. В этом тоже мало приятного. Электрокар – гаджет, который нужно постоянно обновлять для стабильной работы всех систем.

Восток – дело тонкое

Zeekr для разных рынков порядком отличаются. Посмотрим на спортивный и многими белорусами страстно любимый Zeekr 001.

В китайской версии Zeekr 001 стоят автоматические двери, а в европейской – доводчики, которые надежнее. Порт зарядки заменили на европейский.

Качество отделки салона в европейской версии выше – экспорт все-таки. А еще лучше оцинковка и окраска. И главное – есть официальная русификация.

Само собой, от официального дилера в придачу идут сервисная поддержка и заводская гарантия – 5 лет или 100 тыс. км, на батарею – 8 лет.

По стране катаются сотни Zeekr. И по большей части это «серый» импорт. Zeekr 001 у неофициальных дилеров стоит примерно на $10 тыс. дешевле. Весомая разница.

Правда, чуть что – ремонт одного только редуктора обойдется в эту сумму. Проблемы решатся по мере их поступления. Не стоит недооценивать золотые руки механиков в гаражных кооперативах – прорвемся.

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