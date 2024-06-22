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Астрономы нашли загадочную звезду, летящую сквозь космос на огромной скорости

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  • 22.06.2024, 16:30
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Астрономы нашли загадочную звезду, летящую сквозь космос на огромной скорости

Звезда малой массы пересекает Млечный Путь со скоростью 2,1 миллиона км/ч.

Американские астрономы из Калифорнийского университета в Сан-Диего (UCSD) при участии ученых-любителей обнаружили странную блуждающую звезду, летящую в космосе со скоростью 2,1 млн километров в час — примерно в 1,5 тыс. раз быстрее скорости звука в земной атмосфере. Исследование опубликовано на официальном сайте UCSD.

Объекту присвоили название J1249+36. Сверхскоростную звезду отнесли к классу L-субкарликов. Эти светила очень редки и примечательны из-за своей очень малой массы и относительно низких температур.

Исследователи точно не знают, что именно отправило J1249+36 в полет через Млечный Путь с таким ускорением. Согласно одной из теорий, звезда «сбежала» из двойной системы, где ее компаньоном был белый карлик — ядро потухшей звезды.

В некоторых случаях белые карлики начинают питаться веществом звезды-компаньоны, подобно вампирам. Со временем процесс приводит к неконтролируемой термоядерной реакции и мощнейшему взрыву сверхновой. В результате «звезда-вампир» полностью уничтожается, а его спутник высвобождается и улетает прочь со значительным ускорением.

Второй сценарий команды предполагает, что J1249+36 появилась в шаровом скоплении — плотной и компактной группе звезд. Среди них могут скрываться черные дыры различной массы. Эти черные дыры иногда сливаются, выбрасывая из своих систем любые оказавшиеся рядом звезды.

«Когда звезда сталкивается с двойной черной дырой, сложная динамика этого трехтельного взаимодействия может выбросить эту звезду прямо из шарового скопления», — отметил доцент кафедры астрономии и астрофизики UCSD Кайл Кремер.

Моделирование, проведенное Кремером, показало, что в редких случаях такого рода взаимодействия могут вытолкнуть маломассивный субкарлик из шарового скопления и привести его к траекториям, аналогичным тем, что наблюдаются с J1249+36.

Каким бы ни было происхождение этой звезды, ее открытие дает ученым редкую возможность исследовать сверхскоростные звезды в целом.

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